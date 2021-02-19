Кировскую область добавили на карту газификации

Специалисты «Газпрома» создали интерактивную карту газификации субъектов РФ. На новом сервисе россияне могут ознакомиться с планами по газификации своих населенных пунктов.

Попала на карту и Кировская область. По ссылке gazprommap.ru/kirovskaya/ представлены все действующие объекты газоснабжения, а также данные по населенным пунктам, в которых планируется газификация в ближайшие 5 лет.

Напомним, что по Программе развития газоснабжения области до 2025 года планируется построить почти 600 км межпоселковых и более 800 км распределительных газопроводов.

К 2027 году будет построена газораспределительная станция в Нижнеивкино. Это позволит провести газ более чем в 90 населенных пунктов области в 14 районах и 3 городах.

Ранее мы писали, что губернатор Игорь Васильев обсудил вопросы газификации с Дмитрием Медведевым.