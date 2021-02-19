Главная > Слайдер > Кировскую область добавили на карту газификации

Кировскую область добавили на карту газификации

Юлия Зорина Слайдер, Новости, Общество

Специалисты «Газпрома» создали интерактивную карту газификации субъектов РФ. На новом сервисе россияне могут ознакомиться с планами по газификации своих населенных пунктов.

Попала на карту и Кировская область. По ссылке gazprommap.ru/kirovskaya/ представлены все действующие объекты газоснабжения, а также данные по населенным пунктам, в которых планируется газификация в ближайшие 5 лет.

Напомним, что по Программе развития газоснабжения области до 2025 года планируется построить почти 600 км межпоселковых и более 800 км распределительных газопроводов.

К 2027 году будет построена газораспределительная станция в Нижнеивкино. Это позволит провести газ более чем в 90 населенных пунктов области в 14 районах и 3 городах.

Ранее мы писали, что губернатор Игорь Васильев обсудил вопросы газификации с Дмитрием Медведевым.

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Аватар
Юлия Зорина