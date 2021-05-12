Кировскую область накрыл дым от сибирских лесных пожаров

В Кировскую область пришел дым от пожаров из Тюменской области. Об этом сообщается в группе «Любительская метеорология».

Пожары в Западной Сибири начались еще в середине апреля. По данным на 11 мая, общая площадь захваченной огнем территории составляет более 120 тысяч гектаров.

12 мая с установлением восточного и юго-восточного ветра дым от пожаров достиг юга и юго-запада Кировской области. На снимках со спутника видно, что дымовой шлейф накрывает Вятские Поляны, Малмыж, Кизьмезь и начинает распространяться на граничащие с ними районы.

Из-за своеобразного «светофильтра», который создают частицы горения в атмосфере, на закате жители южных районов Кировской области смогут наблюдать ярко-малиновое солнце. В последующие дни дымовая завеса, правда, уже в меньшей концентрации, может достичь центральной части области.

Фото: vk.com/meteokirov