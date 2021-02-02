Кировскую область назвали подходящей для отдыха

Рейтинг регионов по стоимости санаторно-курортного отдыха, опубликовал портал Санатории-России.рф. Специалисты ресурса поставили Кировскую область на шестое место из 14 субъектов округа.

По данным экспертов сайта, отдыхающие в вятских санаториях расходовали в среднем 2,9 тыс. руб. в сутки. Эти деньги расходовались на еду, проживание и процедуры.

Дороже всего в Приволжском федеральном округе обойдется отдых в Самаре. Здесь кошелек отдыхающих станет легче приблизительно на 3,1 тыс. руб. в день. Самые дешевые санатории – в республике Марий Эл. Сутки в местных оздоровительных учреждениях обойдутся в 1,8 тыс. руб.

Среди лучших регионов для отдыха в стране, как и можно было предполагать, оказались южные курорты – Сочи, Кисловодск и Анапа.

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