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Кировскую область объял странный смог

Екатерина Сонина Выбор редакции, Новости, Происшествия

Жители разных частей области жалуются на задымлённость.

Накануне вечером многие жители региона ощутили запах гари на улице. Некоторые сообщали, что дышать было нечем. От этого сильно разболелась голова. В это время улицы были покрыты туманной пеленой.

Кировскую область объял странный смог

Жители региона высказывали предположения, что за зимний туман мог накрыть область. Кто-то сетовал на заводы, кто-то на сжигание мусора.

Кировскую область объял странный смог

Белая пелена сгустилась и на загородных трассах. Как сообщили автомобилисты, которые ехали из Кирова в Слободской, видимость из-за густой пелены сильно упала. Ехать приходилась на очень маленькой скорости.

Как оказалось, всё произошло из-за перепада температур. Вчера вечером в регионе, как и обещали синоптики, сильно похолодало. Столбики термометра опустились до -18…-22 градусов. Из-за этого наблюдалось такое явление, как температурная инверсия. Её вызывает безветренная погода, холодный слой у земли и более тёплый воздух выше. Из-за этого у земли скапливаются выхлопные газы и прочие запахи.

Фото: vk.com/zlo43, vk.com/zlo_chepetsk

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Екатерина Сонина