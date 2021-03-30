Кировскую область признали лучшей заменой южным курортам

Рейтинг самых популярных регионов страны для санаторного отдыха по программе кешбэка для туристов составил портал Санатории России. По итогам исследования Кировская область вошла в топ-15 лучших регионов наравне с Карелией и Алтайским краем.

Помимо нашей области, в число 15 лучших также попали Московская, Калининградская, Свердловская, Самарская, Новосибирская, Ульяновская, Тюменская и Ленинградская области, Башкирия, Приморский край, Чувашия и Татарстан. Все эти области признаны экспертами лучшими для неморского отдыха.

Как сообщили в Центре развития туризма Кировской области, отдых и лечение в кировских санаториях обойдется в среднем в 2850 рублей в сутки.

Напомним, что в России стартовал третий этап программы туристического кешбэка. За первую неделю в программе приняли участие более 100 тысяч туристов, которые потратили на покупку туров и оплату гостиниц уже 2,5 миллиарда рублей. При этом в их кошелек вернулось около 500 миллионов рублей.