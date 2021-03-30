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Кировскую область признали лучшей заменой южным курортам

Юлия Зорина Новости, Выбор редакции, Лучшее, Общество

Рейтинг самых популярных регионов страны для санаторного отдыха по программе кешбэка для туристов составил портал Санатории России. По итогам исследования Кировская область вошла в топ-15 лучших регионов наравне с Карелией и Алтайским краем.

Помимо нашей области, в число 15 лучших также попали Московская, Калининградская, Свердловская, Самарская, Новосибирская, Ульяновская, Тюменская и Ленинградская области, Башкирия, Приморский край, Чувашия и Татарстан. Все эти области признаны экспертами лучшими для неморского отдыха.

Как сообщили в Центре развития туризма Кировской области, отдых и лечение в кировских санаториях обойдется в среднем в 2850 рублей в сутки.

Напомним, что в России стартовал третий этап программы туристического кешбэка. За первую неделю в программе приняли участие более 100 тысяч туристов, которые потратили на покупку туров и оплату гостиниц уже 2,5 миллиарда рублей. При этом в их кошелек вернулось около 500 миллионов рублей.

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Юлия Зорина