Кировскую область разделили на южную и северную зоны

Губернатор Игорь Васильев подписал Указ «О разделении территории Кировской области на южную и северную зоны в целях осуществления охоты в весенний период».

Это необходимо для определения параметров осуществления охоты на водоплавающую и боровую дичь, а также птиц.

В южную зону вошли: Вятскополянский, Кикнурский, Кильмезский, Лебяжский, Малмыжский, Немский, Пижанский, Санчурский, Советский, Тужинский, Уржумский и Яранский муниципальные округа и районы.

В северную зону вошли: Арбажский, Афанасьевский, Белохолуницкий, Богородский, Верхнекамский, Верхошижемский, Даровской, Зуевский, Кирово-Чепецкий, Котельнисчкий, Кумёнский, Лузский, Мурашинский, Нагорский, Нолинский, Омутнинский, Опаринский, Оричевский, Орловский, Подосиновский, Свечинский, Слободской, Сунский, Унинский, Фалёнский, Шабалинский и Юрьянский муниципальные округа и районы, а также г.Киров.

С документом можно ознакомиться здесь.

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