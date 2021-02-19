Кировскую телебашню раскрасят в праздничные цвета

23 февраля главная телебашня региона засияет праздничными цветами. В честь Дня защитника Отечества ее подсветят красно-белым светом.

Как рассказали в Кировском филиале РТРС, иллюминация будет продолжаться с 17 часов 23 февраля до 3 часов 24 февраля. Подсветка была смонтирована 8 лет назад и состоит из 36 прожекторов. Они устойчивы к жаре, морозам и повышенной влажности.

Отметим, что кировская телебашня является самым высоким сооружением города. Ее высота составляет 197 метров.

Напоминаем, что из-за февральских праздников следующая рабочая неделя будет трехдневной.

Фото: Silent soul