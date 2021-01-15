Кировскую учащуюся ищут в разных частях России

Полиция предполагает, что девушка могла выехать из нашего региона.

На сайте полиции Пензенской области появилось обращение к местным жителям с просьбой помочь в поисках несовершеннолетней Софьи Расчинской. Девушка — жительница Кировской области. Её место жительства — посёлок Вахруши в Слободском районе.

Она пропала ещё в конце декабря 2020 года. Известно, что ушла из общежития Вятского аграрного техникума. Пропала вечером. Просто вышла из своей комнаты и исчезла. Близкие не могут с ней связаться.

Полицейские предполагают, что учащаяся может находиться в любом регионе России. Поиски идут везде.

Если вам известно о местонахождении девушки, следует звонить по телефону (8332) 58-96-73.

Ранее мы писали, что полиция разыскивает родных неопознанной пенсионерки, которая скончалась в одной из кировских больниц.

Фото: fotokto.ru, 58.мвд.рф