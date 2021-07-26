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«Кировспецмонтаж» получит в аренду участок без проведения торгов

Вадим Шабалин Новости, Экономика

Издано распоряжение о предоставлении ООО «Специализированный застройщик «Кировспецмонтаж» земельного участка в аренду без проведения торгов.

Он расположен в Кирове на ул.Анжелия Михеева и занимает площадь 9482 квадратных метра. Разрешённый вид использования — многоэтажная жилая застройка.

Участок будет передан в аренду на 10 лет. «Кировспецмонтаж» намерен реализовать здесь инвестиционный проект, предусматривающий строительство многоквартирного жилого дома согласно Генеральному плану г.Кирова.

Фото vk.com/ksmkirovgroup

 

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Вадим Шабалин