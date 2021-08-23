Кировстат объявил о начале конкурса частушек

Кировстат объявил о начале видеоконкурса частушек. Он посвящён сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.

Участникам (гражданам и творческим коллективам) предлагается рассказать в своих произведениях об особенностях её проведения, переписчиках, объектах переписи — владельцах личных подсобных хозяйств, фермерах, работниках сельскохозяйственных организаций и др.

Работы должны способствовать позитивному восприятию переписи и формированию позитивного настроя.

Конкурс проводится с 23 по 31 августа.

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