Кировстат объявил о начале конкурса частушек

Кировстат объявил о начале видеоконкурса частушек. Он посвящён сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.
Участникам (гражданам и творческим коллективам) предлагается рассказать в своих произведениях об особенностях её проведения, переписчиках, объектах переписи — владельцах личных подсобных хозяйств, фермерах, работниках сельскохозяйственных организаций и др.
Работы должны способствовать позитивному восприятию переписи и формированию позитивного настроя.
Конкурс проводится с 23 по 31 августа.
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