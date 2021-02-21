Кировстат подготовил к 23 февраля «мужскую» статистику

Кировстат поздравил мужчин с Днём защитника Отечества и подготовил интересные данные.

В Кировской области – 581 425 мужчин. Средний возраст – 39 лет. 76% из них проживают в городах. 61% находится в трудоспособном возрасте. Из всех предпринимателей региона 64% — мужчины. В регионе на 10 мужчин приходится 12 женщин.

Ранее любопытными данными также поделились банковские эксперты. Они рассказали, на что кировчане тратят деньги в преддверии Дня защитника Отечества, а также где они предпочитают проводить этот праздник.