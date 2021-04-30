Кировстат подсчитал, в какую сумму жителям региона выйдет приготовление кулича

По их данным стоимость продуктового набора необходимого для этого праздничного блюда за год выросла на 11%.

311 рублей 43 копейки — именно столько потребуется для приготовления пасхального хлеба. Это среднее значение в ПФО. Самый дорогой кулич будет на столах нижегородцев. Они заплатят за него 334 рубля 82 копейки. А вот в Татарстане самый дешевый – 283 рубля 41 копейка.

Если сравнивать с прошлым годом, то главное пасхальное блюдо набрало в цене 11% в Кировской области и почти 13% в среднем по приволжскому округу.

Ни одна Пасха не обходится без крашеных яиц. Поэтому сотрудники Кировстата уточнили стоимость и этого угощения. И тут наш регион держится в среднячках: 86 рублей 94 копейки. Больше всех за десяток придется отдать жителям Самарской области (90 рублей 62 копейки), дешевле всех яйцо в Мордовии (71 рубль 75 копеек).

Ранее мы сообщали, что вятские блины дороже, чем казанские.

Фото: domashniy.ru