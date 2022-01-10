Китайское предприятие в Котельниче оштрафовали на 400 тыс. рублей

Министерство охраны окружающей среды сообщает о рассмотрении дела в отношении ООО «Урал» в Котельниче. Его учредителем является гражданин КНР.

Прошлым летом в соцсетях появилась информация о сливе отходов на территории бывшей птицефабрики. В ходе министерской проверки была осмотрена производственная территория предприятия, отобраны пробы отходов и почвы. Загрязнение почвы стоками подтвердилось.

Материалы проверки были направлены в районную прокуратуру, а министерство возбудило административное дело. По результатам его рассмотрения ООО «Урал» оштрафовано на 400 тыс. рублей.

Кроме того, по факту загрязнения земли производственными отходами расследуется уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что завод по производству молочных продуктов и сыров в Котельничском районе оштрафовали на 150 тыс. рублей за загрязнение реки Куринки.

Фото vk.com/priroda_43