Классрук Пасеговской школы поет и рассказывает ученикам легенды

А еще, как признается Татьяна Ершова — классный руководитель 7 класса Пасеговской школы, за спиной у нее «огромный сундук с маленькими педагогическими тайнами».

Чтобы стать хорошим наставником, завоевать уважение и любовь школьников учителю придется немало потрудиться.

Татьяна Ершова – учитель английского и немецкого языков в школе села Пасегово, а также классный руководитель 7 класса. Татьяна Николаевна разработала воспитательную программу по формированию классного коллектива, ее ученики – активные участники поселковых, районных и областных мероприятий.

Татьяна Николаевна по праву может считаться членом педагогической династии – ее мама была учителем физики и математики, а дочь сейчас преподает русский язык и литературу в гимназии им. А. Грина в Кирове.

«Учить немецкий приходится уговаривать»

Татьяна Ершова говорит, что если английский язык ребята учат охотно, то в случае с немецким языком приходится идти на уговоры. Педагог поделилась «фишками», которые помогают ей привлечь ребят к изучению немецкого языка.

«Я рассказываю детям, что многие компьютерные игры были сначала придуманы в Германии. Ученики 5-11 классов очень любят слушать легенды. Показываю ребятам много видео об интересных местах Германии, где происходили разные исторические события. Показываю, куда они могут съездить, когда вырастут. Ну и, конечно, слушаем «Рамштайн», — рассказала Татьяна Ершова.

Также она добавила, что ученики очень удивляются, когда она рассказывает им, что такие англопоющие группы, как «Скорпионс» и «Скутер», зародились в Германии.

«Ещё я рассказываю ученикам о немецких обычаях и традициях. Например, в Германии прежде чем заводить питомца, нужно пройти специальные курсы и получить официальный документ», — отметила Татьяна Николаевна.

«Что не можем произнести, то поём»

Любой иностранный язык может быть непрост для изучения. И в английском, и в немецком языках встречаются сложные слова. Чтобы научить ребят произносить и запоминать их, Татьяна Николаевна использует пение.

«В немецком языке одно слово строится так, что к нему присоединяются другие слова. Одно слово может занимать строчку, и, конечно, это сложно бывает произнести, — рассказывает Татьяна Ершова. — Мы поем, и это помогает нам научиться правильно слова произносить. Я стараюсь найти песни, иногда прошу дочь, которая поет и на русском, и на английском, записать какие-то песни для моих учеников. Старшеклассники тоже делают запись, и дают ребяткам помладше послушать».

Любовь к цветоводству и путешествиям «заразительна»

Татьяна Ершова – не только талантливый педагог, но и разносторонне развитая личность. У Татьяны Николаевны есть два больших увлечения – цветоводство и путешествия.

«У меня очень большая коллекция филодендронов и очень большая коллекция пеларгоний. Очень люблю цветы, они у меня дома везде, повсюду, как и в школьном кабинете. Дочка и племянник тоже любят цветы. Второе большое увлечение – туризм, мы любим путешествовать с семьей. Каждый год стараемся 2-3 раза выехать, ищем такие туры, чтобы были и развлекательные, и познавательные», — рассказала Татьяна Николаевна.

Педагог добавила, что также у нее большое домашнее хозяйство и девять кошек. Увлечения учителя нравятся и школьникам.

«Мы с моим классом делали несколько проектов, связанных с растениями. Хорошо, когда летом есть клумбы, но зимой их нигде нет. Поэтому мы решили сделать альпийскую горку у себя в кабинете.

Это был проект, который мы защищали. Всей школе мы рассказывали, какую землю брали, какие суккуленты (маленькие кактусы, прим. ред.), камни привезли из Сочи. Весной мы — активные участники цветочных посадок около школы», — рассказала Татьяна Николаевна.

Классный руководитель добавила, что интерес ее учеников к легендам связан не только с иностранными языками, но и с цветоводством.

«Ребята очень любят слушать легенды о цветах. Иногда мне даже приходится их сочинять. Втайне надеюсь, что мои легенды не хуже написанных другими», — смеется Татьяна Ершова.

Еще один проект ее класса был связан со вторым ее увлечением – туризмом.