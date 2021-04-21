Классруки в колледжах и техникумах получат доплату в 5 тысяч рублей

В правительстве области прокомментировали меры поддержки педагогов, которые озвучил Путин

21 апреля Президент РФ Владимир Путин выступил с Посланием к Федеральному собранию. В числе прочих тем глава РФ затронул вопросы поддержки образования в целом и педагогов в частности.

В своей речи Владимир Путин поблагодарил всех педагогов за вклад в борьбу с пандемией и напряженную работу в условиях дистанционного обучения. Президент отметил, что школа – второй дом для детей – должна быть уютной и современной. Многое в данном направлении уже сделано, и работа будет продолжена.

В рамках действующей федеральной программы до конца 2024 года в России планируется построить не менее 1300 новых школ, в которых смогут учиться более миллиона детей.

Большое внимание уделяется и безопасности учащихся. В ближайшие четыре года для образовательных организаций будет закуплено не менее 16 тысяч новых современных школьных автобусов.

Владимир Путин также напомнил, что с прошлого года классные руководители во всех школах страны получают ежемесячную доплату за классное руководство в размере 5000 рублей. Данное решение было воспринято на ура, однако после его принятия в адрес президента поступило множество обращений от педагогов среднего профессионального образования, которых эта мера социальной поддержки не коснулась. В связи с этим Владимир Путин поручил членам Федерального собрания установить выплату в размере 5000 рублей для кураторов учебных групп в техникумах и колледжах.

Как отметил губернатор Кировской области Игорь Васильев, решения по развитию инфраструктуры школ, техникумов и колледжей, поддержка педагогов очень важны. Ведь это одни из главных направлений работы регионального правительства.

– В Кировской области уделяется большое внимание развитию инфраструктуры образовательных организаций. На базах школ, техникумов и колледжей создаются условия для самореализации подростков, развития их профессиональных компетенций и профессионального самоопределения. Большую работу в этом направлении проводят именно педагоги. Поэтому важно поддерживать и стимулировать педагогических работников к развитию, в том числе, путем оказания материальной поддержки в виде доплат за классное руководство, – отметил Игорь Васильев.

Первый зампред регионального правительства Дмитрий Курдюмов добавил, что на педагогов системы СПО возложена очень важная задача. Именно благодаря их профессиональному мастерству ежегодно на предприятия региона приходят грамотные молодые специалисты. Кроме того, преподаватели производственного цикла и мастера производственного обучения техникумов и колледжей принимают активное участие в конкурсах профессионального мастерства, повышают свою квалификацию. Введение выплаты для кураторов учебных групп учреждения СПО станет одной из мер поддержки педагогов.

Реализация инициированных президентом страны мер поддержки на территории Кировской области взята на контроль регионального правительства и полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова.

Основные моменты Послания Владимира Путина — 2021 читайте здесь.