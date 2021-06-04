Клещи покусали уже 12 тысяч кировчан

К 3 июня за медицинской помощью обратились более 12 тысяч кировчан, укушенных клещами. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

По данным ведомства, 938 пострадавших от укусов клещей – дети. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее общее количество укушенных пошло на спад. За последнюю неделю оно снизилось на 16 процентов.

Большинство кировчан «поймали» клещей на даче или в саду. Некоторых насекомые покусали на отдыхе на природе. Более 500 человек пострадали при посещении кладбищ.

На сегодняшний день в Кировской области зарегистрировано 11 случаев заболевания боррелиозом и 2 – клещевым энцефалитом. Один из заболевших – ребенок.

По области зарегистрировано 11 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, вирусным клещевым энцефалитом – 2 человека, в том числе 1 ребенок.

Как подчеркивают в Роспотребнадзоре, лучшим средством профилактики клещевого энцефалита является прививка, которая защищает от серьезных осложнений. Летом можно привиться по экстренной схеме, предварительно проверив наличие антител к энцефалиту в крови.

Ранее мы писали, что в кировских магазинах бесплатно раздают пробирки для клещей.

Фото: forexdengi.com