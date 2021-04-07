«Ключ здоровья» вводит оплату по безналу

Но пока что не в Кирове. В киосках «Ключ здоровья» появится оплата по безналичному расчету. Информация об этом появилась в группе компании «ВКонтакте».

Как рассказали в компании, вопрос безналичной оплаты воды рассматривается уже давно. И, кажется, наконец-то пришел к логическому завершению.

— Мы проанализировали все возможные варианты: и карты, и ключи, и qr-коды. К сожалению, на сегодняшний день минусов от внедрения данной технологии гораздо больше, чем плюсов. Нет стабильной мобильной связи с банком, постоянные «зависания» программ, как результат, простой в работе автомата. Достойного оборудования для вендинга, обеспечивающего бесперебойную стабильную работу, на российском рынке пока нет, — сообщается в группе.

Тем не менее компания все же разработала тестовый вариант водомата с безналичной оплатой. Сейчас он установлен только на территории предприятия «Ключ здоровья» в Кирове. Однако в ближайшее время партия новых водоматов будет направлена в Благовещенск, где их протестируют в более широких масштабах.

— По результатам работы в этом регионе будет принято окончательное решение о внедрении безналичной оплаты в Кирове и Кирово-Чепецке.

Ранее мы писали, что «Ключ здоровья» повысил стоимость воды в киосках.