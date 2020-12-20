Книга «Политрук» – пример героизма и человечности

Будучи любителем литературы о временах войны, специфике жизни военных, я часто собираю книги такой тематики. В моей коллекции есть произведения о Первой и Второй мировой, о периоде Холодной войны. Также есть записки военнослужащих разных должностей, где описаны подробности их работы. Когда я увидел новое произведение Владимира Волковича, которое вышло в свет в нынешнем году, то без раздумий решил купить книгу.

«Политрук» стал открытием для меня. В первых строках указано, что литература посвящена родному брату автора, история которого и рассказана в книге. В самом начале стало известно, что Илья – главный герой, он родом из Витебска, спокойно живет, встречается с Лилей, но начинается период войны. На то время парню еще 18 нет. Он как добросовестный гражданин отправляется в военкомат, чтобы попасть в отряд добровольцев. Набор в его городе закончился, поэтому Илья отправляется в соседний, где получается записаться на фронт. В спешке влюбленные даже не успевают попрощаться, но Лилия все равно продолжает ждать парня. Из-за этой сюжетной линии продать книгу можно даже молодой девочке, которую военные детали не так интересуют, как любовные.

Вместо военного училища, в которое изначально должны были отправить Илью, его ждет гауптвахта. Товарищ советует ему написать заявление, где стоит указать о желании искупить вину. После этого парня направляют в снайперский батальон на должность политрука. Знания, которые Илья получил в школьные годы, пригодились ему на службе. Несмотря на то, что молодые люди в то время редко возвращались с фронта, Илья оказался очень мужественным и везучим. Он далеко не один раз ходил вместе со своими солдатами в нападение, также неоднократно попадал под пули. Один раз ранение было тяжелым, но ему удалось выжить. Дальше Илья на должности капитана служил в 171 стрелковом полку. На рейхстаг он ходил в команде с подчиненными. Там получил очередное ранение. После победы в войне мужчину отправили в академию морпехов. Он женился на Лиле, и в мирной атмосфере продолжил работать на Отечество. Если хотите узнать подробности произведения, прочувствовать атмосферу того времени и пережить эмоции главного героя, могу продать книгу.

Правдивой историей своего близкого человека автор хотел показать значимость военной профессии политрука, которую стали забывать. Стереотипы политических представлений сделали эту должность насмешливой, немного презрительной, а Владимир сумел передать ее героизм и мужество.