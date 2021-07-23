Кнопочные телефоны снова входят в моду

За первое полугодие на 6,7% увеличились продажи кнопочных телефонов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом стоимость ретро-мобильников выросла на 11%. Об этом сообщает «Полит Россия».

Объяснений росту популярности кнопочных телефонов несколько. Во-первых, такие мобильники пользуются большим спросом у пенсионеров. А поскольку сейчас в разгаре дачный сезон, то пожилые люди чаще покупают такие телефоны для связи с родственниками.

Такие кнопочные телефоны используются для корпоративных целей как дополнение к их сенсорным собратьям. И если современными смартфонами россияне пользуются в личных целях, то ретро-телефоны (которые в народе иногда называют ёмко «звонилками») с их ограниченным функционалом нужны для связи по работе. Также кнопочные мобильники популярны у трудовых мигрантов.

Однако, невзирая на рост популярности «звонилок», на прилавках их не становится больше. Эксперты это объясняют подорожанием комплектующих деталей и проблемами с логистикой. Именно это и стало причиной роста цен на кнопочные мобильники.