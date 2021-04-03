Когда наклейка «акцизной маркой не является»

Верхняя детская одежда и спортивная обувь якобы известных брендов, автомагнитолы, наушники и чехлы для сотовых телефонов, крепкие напитки и кофе…

Какой только контрафактной продукции не встретишь на торговых прилавках. И, как правило, все эти подделки объединяет одно — крайне низкое качество изготовления, отсутствие оригинальной упаковки и сопроводительных документов.

Пресечено 98 «контрафактных» правонарушений

— Реализация контрафактных товаров или другими словами незаконное использование чужого товарного знака влечёт за собой административную ответственность, а в случае повторной продажи или причинения крупного ущерба (более 250 тысяч рублей) — и уголовной ответственности, — напомнил на недавнем брифинге для журналистов начальник отдела организации и применения административного законодательства УМВД России по Кировской области, подполковник полиции Алексей Леванов. — В минувшем году было задокументировано 5 уголовно-наказуемых преступлений. Из них 3 уголовных дела как раз за факты неоднократной продажи контрафактной продукции. Пресечено 98 административных правонарушений, из незаконного оборота изъято более 2 тысяч единиц поддельных товаров на общую сумму 1,7 миллиона рублей.

Когда товарный знак не читается…

Основная причина продажи поддельной продукции понятна — это желание не чистых на руку продавцов извлечь наибольший доход, ведь товары известных брендов продаются более активно и на них выше цена. К примеру, фирменная куртка Calvin Klein стоит порядка 18 тысяч рублей, а контрафакт готовы отдать за 3600. При этом качество изделия очень низкое – встречаются непрошитые участки, торчащие нитки. И товарный знак абсолютно нечитаемый.

Оригинальные чехлы для сотовых телефонов компании Apple продаются примерно за 3 тысячи рублей, а цена на внешне похожую подделку – всего 300. С алкогольной продукцией порой бывает ещё интереснее: на наклейке, внешне напоминающей акцизную марку, чёрным по белому написано, что эта наклейка… акцизной маркой не является…

— Наибольшее число нарушений выявлено на территории города Кирова и крупных районных центров, — подчеркнул Алексей Леванов. – К примеру, в январе в торговом магазине на ул. Ленина областного центра установлен факт незаконной реализации изделий с использованием товарного знака компании Apple. Из оборота было изъято свыше 500 единиц товара — правообладатель оценил причиненный ущерб в полтора миллиона рублей. Судом виновное лицо привлечено к административной ответственности, назначен штраф в размере 140 тысяч рублей с конфискацией товара…

Ранее кировские предприниматели поделились мнением о системе маркировки товаров.