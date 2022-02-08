Когда сажать баклажаны на рассаду в феврале 2022 года

Баклажаны – не только вкусный диетический продукт, но и ценный источник белка. А что может быть лучше, чем овощи, выращенные своими руками? Готовиться к летнему сезону надо начинать уже сейчас. Когда сажать баклажаны в феврале 2022 года в соответствии с лунным календарем?

Какие сорта баклажанов сажают в феврале?

В феврале сажают на рассаду среднеспелые и позднеспелые сорта баклажанов, а также тепличные овощи. Все они созревают к концу лета – началу осени. Для средней полосы и северных регионов рекомендуется сажать среднеспелые сорта – они успеют вызреть за короткое лето.

К среднеспелым сортам относятся «Орион F1», «Багира F1», «Шаровидный», «Филимон», «Кашалот», «Голиаф», «Дельфин», «Дирижабль», «Клоринда», «Марципан», «Мишутка».

Продолжительность созревания баклажанов составляет от 100 до 150 суток с момента появления ростков. Поскольку баклажан – растение теплолюбивое, к моменту высадки в открытый грунт земля должна прогреться до 15 градусов.

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Благоприятные дни для посадки баклажанов в феврале 2022 года по лунному календарю

Как и для всех растений, благоприятными днями для посадки баклажанов являются периоды молодой растущей Луны. А вот в полнолуние и в новолуние сажать рассаду не следует. Многие садоводы отмечают, что она растет хуже или вообще не дает всходов.

Благоприятные дни для посадки баклажанов в феврале 2022 года: 3-9, 12-15, 22-25 февраля.

Неблагоприятные дни для посадки баклажанов в феврале 2022 года: 1, 2, 16, 17, 28 февраля.

Остальные дни считаются нейтральными. С учетом климатических условий в холодных регионах посадку баклажанов оптимально будет перенести на конец февраля.

Общие рекомендации по посадке баклажанов

Подготовьте емкости с качественным дренажем глубиной от 7 сантиметров. Оптимальным вариантом будут торфяные стаканчики. Подготовьте грунт. Для посадки баклажанов нужно смешать в равном соотношении торф, дерн и садовую землю. Готовую смесь промойте кипятком. Также можно купить готовый грунт. Замочите семена баклажанов на 2-3 дня в марле или тряпке. Периодически увлажняйте ее. Посадите проросшие семена. Для этого нужно разложить их на грунте через 1-2 сантиметра друг от друга и, не вдавливая в почву, присыпать тонким слоем земли. Накройте рассаду пленкой и поставьте на подоконник. Когда появятся всходы, уберите пленку. Поливайте рассаду баклажанов каждые несколько дней теплой, предварительно отстоявшейся водой. После появления третьего листика саженцы можно рассаживать в отдельные стаканчики. Пересадите баклажаны с помощью ложки или деревянной лопатки и выставьте рассаду на подоконник. При нехватке света организуйте освещение до 12-14 часов в день. Поливайте рассаду и ждите пересадки в грунт. В средней полосе и северных регионах это рекомендуется делать в конце мая — начале июня.

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Фото: proroslo.ru