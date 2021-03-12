В ходе встречи в правительстве региона участницы регионального отделения организации сообщили, что это не так. Накануне Женского дня они рассказали губернатору об основных направлениях своей работы.

Время круглых дат

Женское движение в Кировской области сформировалось ещё в советское время, в 1987-м, а общественная организация «Союз женщин» прошла регистрацию тремя годами позже. Поэтому в 2020-м его участницы готовились отметить 30-летие своей деятельности, однако торжества пришлось отложить из-за пандемии.

Кстати, Союз женщин России также является официальным правопреемником Комитета советских женщин, который был создан в 1941 году. Поэтому наряду с 30-летием региональной организации можно говорить ещё об одной круглой дате – 80-летии женского движения в нашей стране.

Мифы и правда

– Когда узнают о Союзе женщин, сразу спрашивают: «Вы феминистки?» Нет! Однозначно нет! – представляя деятельность организации, сказала председатель регионального отделения Ирина Морозова. – Основная наша цель, наша задача – сохранение семейных ценностей. Причём, традиционной семьи. Не случайно наша организация активно участвовала в работе над поправками в Конституцию, и мы очень гордимся, что была принята наша поправка: семья – это союз мужчины и женщины…

Региональное отделение Союз женщин объединяет в области6 городских, 38 районных и 139 сельских советов женщин. Это и ассоциации, и комитеты, и клубы. Войти в состав организации может любая женщина, которая разделяет традиционные семейные ценности и готова активно работать на общественных началах. На сегодня этоболее полутора тысяч человек.

Четыре направления

По Указу президента РФ Союз женщин России стал общественно-государственной организацией, одно из основных направленийдеятельности которой – поддержка социальных инициатив в целях реализации национальных проектов. Это вопросы демографии, здравоохранения, образования, культуры и экологии.

1. «Крепкая семья – стабильное государство»– так называется одна из рабочих программ Союза. Здесь наглядным примером деятельности является школа матери для родителей детей с особенностями здоровья. Проходят акции по сбору вещей для малоимущих «Лучик добра», «Собери ребёнка в школу», различные мероприятия к Дню семьи, любви и верности.

2. «За обеспечение устойчивого развития и социальной безопасности»– это вторая программа деятельности. В её рамках идёт оказание помощи родителям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проходят рейды по неблагополучным семьям.

3. Третье направление – «Духовность, культура, здоровый образ жизни». Здесь рекомендовано советамженщин на местах тесно сотрудничать с представителями сферы здравоохранения, с ЦРБ, ведь пандемия наглядно показала: одним медицинским работникам не справиться с проблемами без помощи общественников. В рамках этой программы проходят и акции «Свеча памяти», «Открытка ветеранам»,мероприятия к Дню Победы.

4. Следующее направление – «За мир, международное сотрудничество идружбу». Здесь реализуется очень яркий проект, который из регионального превратился даже в межнациональный, -«Общественная дипломатия – дипломатия добрососедства».

Женщина года: успех + крепкая семья

Около двадцати лет отделение Союза женщин проводит конкурс «Женщина года», количество заявок на который постоянно растёт. Причём принимается во внимание не только успех женщины в своей основной профессиональной деятельности, но обязателен успех и в общественных делах, а третья составляющая – крепкая примерная семья.

Стоит сказать и о конкурсе «Сельская женщина славы достойна». Нетрудно заметить, что в районах большую часть ярких общественных мероприятии организуют и проводят именно женщины. Они нередко и депутаты, и активисты в совете ветеранов, и наблюдатели на выборах.

И ещё одна программа деятельности – «За гарантированное равенство прав и возможностей мужчин и женщин», проекты по продвижению женщин на уровень принятия решений.

«Не рубить с плеча»

Ирина Морозова, председатель регионального отделения Союза женщин России:

– Мы ставим себе цель принимать участие в выборах разных уровней. Либо в качестве помощников депутатов, либо кандидатами в депутаты, либо это работа в составе избирательной комиссии. Так мы увеличим наш процент в разных уровнях власти, чтопозволит в итоге гасить мужскую агрессивную энергию мягкой силой женщины…

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

– Действительно, мужчины иногда склонны рубить с плеча. Принимать какие-то поспешные решения. Женщины в этом смысле более осторожные. Именно по вашей инициативе в области создаются ассоциации многодетных матерей, родителей детей-инвалидов, советы солдатских матерей, различные женские клубы по интересам. Ваше активное сотрудничество с другими общественными организациями, партиями, движениями, а также с законодательными и исполнительными органами власти вовлекает женщин в управление делами общества, продвигает их на уровень принятия решений. Всё это важно и, конечно, идёт на пользу всем.

И ещё…

На встрече было предложено заключить новое соглашение о сотрудничестве между правительством Кировской области и региональным отделением общественно-государственной организации «Союз женщин России», направленное на реализацию социально значимых государственных программ Кировской области, действующих в интересах семьи.