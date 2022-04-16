16 апреля в Кирове пройдёт лекция и мастер-класс по полевой работе палеонтологов. По сообщению организаторов, проект ориентирован на школьников. Но интересен будет и взрослым. Поэтому приглашают посетить мероприятие семьями.

В субботу, 16 апреля, в 14 часов в информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) Кирова специалисты-палеонтологи расскажут о том, какой была Кировская область 150 миллионов лет назад.

На лекции «Когда Вятка была морем» можно будет узнать о том, что в Юрский период, когда на суше господствовали динозавры, большая часть территории Вятского края была побережьем тёплого Среднерусского моря, растянувшегося от Ледовитого океана на севере до океана Тетис на юге. И о том, какие животные населяли «нашу» территорию в то время, где можно отыскать их окаменевшие остатки и о многом другом.

Мероприятие будет бесплатным. Зарегистрироваться можно по ссылке.