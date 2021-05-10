Когда выгодно рефинансировать кредит?

Сложная ситуация, сложившаяся во всем мире в связи с пандемией коронавируса, стала серьезным ударом по финансовому благосостоянию населения нашей страны. Многие люди были вынуждены набрать кредитов, потому что в прошлом году они в одночасье остались без работы или были отправлены работодателем в неоплачиваемый отпуск, что фактически то же самое. Если помощь в получении кредита вовремя не была вам оказана, то наверняка спустя время начинают закрадываться мысли о рефинансировании. Что это такое и в какой ситуации рефинансирование кредита действительно выгодно? На этот вопрос мы постараемся ответить в данной статье.

Рефинансирование — это…

Простыми словами, это оформление нового кредита для погашения уже имеющегося. В чем выгода для банков? Все очень просто: они переманивают к себе нового клиента, предлагая более выгодные условия сотрудничества. За это банк получает свой процент. Причин рефинансировать кредит у клиентов может быть много: желание снизить процентную ставку, сомнения в репутации исходного кредитора, продление срока погашения долга, уменьшение суммы ежемесячного платежа и так далее.

Особенности процедуры

Во-первых, вам нужно внимательно изучить все предложения на рынке. Для этого пообщайтесь с представителями разных банков и выберите условия, максимально выгодные для вас. Определившись с кредитором, вам нужно подготовить пакет документов. Он может разниться, в зависимости от требований конкретной организации, но в большинстве случаев нужен паспорт, документ, подтверждающий доходы, а также бумаги, выданные банками при оформлении займа. Заявку на рефинансирование кредита можно подать как лично, так и онлайн. В любом случае, ваша заявка будет рассматриваться в индивидуальном порядке, будет учитываться кредитная история и опыт с погашением предыдущих кредитов. Если банк примет положительное решение о рефинансировании вашего займа, вы получите нужную сумму для погашения уже имеющегося долга.

Рефинансирование выгодно, когда: