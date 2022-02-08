Количество болеющих COVID-19 в Кировской области превысило 40 тысяч человек

Количество жителей Кировской области, одновременно болеющих коронавирусом, превысило 40 тысяч человек. Об этом сообщается в ежедневной статистике оперштаба.

На 8 февраля лечение от COVID-19 проходят 40969 кировчан. Почти 4 тысячи из них лежат в стационарах. Остальные лечатся на дому.

За последние сутки количество новых случаев заражения коронавирусом составило 1684 человека.188 пациентов находятся в реанимации, 27 – на аппаратах ИВЛ.

Ранее мы писали, что в Кировскую область поступили новые тест-системы, позволяющие установить конкретный штамм коронавируса.