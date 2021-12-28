Количество погибших в ДТП в Белохолуницком районе увеличилось до 4

В ГИБДД рассказали о подробностях аварии в Белохолуницком районе, которая унесла жизни трех человек.

ДТП случилось 27 декабря на трассе Кострома – Шарья – Киров – Пермь. По данным Госавтоинспекции, 26-летний водитель «БМВ Х6» выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «УАЗ Патриот».

В результате аварии погибли 4 человека: 31-летний водитель «УАЗа» и 2 его пассажира – мужчина 26 и 55 лет, а также 23-летняя девушка, пассажирка «БМВ». Изначально сообщалось о трех погибших.

Еще 4 человека получили травмы. Пострадали водитель «БМВ», 2 его пассажира – 5-летний мальчик и 4-летняя девочка, а также 19-летний пассажир «УАЗа».

Напомним, что в прошлом году, также под Новый год, в Юрьянском районе произошло страшное ДТП с пятью погибшими.