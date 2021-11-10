Количество пострадавших студентов колледжа в Кирове выросло до 16

Количество учащихся Волго-Вятского колледжа информатики, финансов, права, управления в Кирове, получивших ожоги роговицы глаз, увеличилось до 16 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областной минздрав.

В ведомстве рассказали, что 10 ноября к медикам обратились 16 студентов колледжа, 14 из которых — несовершеннолетние. Все они жаловались на слезотечение и резь в глазах. Врачи диагностировали у них лучевой ожог роговицы и конъюнктивит I степени.

Всем студентам оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение. Госпитализированных нет.

По информации областной прокуратуры, причиной ожогов стала не выключенная вовремя бактерицидная лампа, установленная в одной из аудиторий колледжа. По факту случившегося проводится проверка.