Количество пострадавших в ДТП с «Опелем» в Кирове увеличилось до трех

В аварии с «Опелем» в Кирове пострадали не 2, а 3 человека. О подробностях происшествия сообщили в ГИБДД.

Авария произошла в 18.20 у мебельного магазина на Московской, 181. 19-летний водитель автомобиля «Опель Астра» врезался в опору уличного освещения и сбил 44-летнего пешехода.

В результате происшествия пострадали водитель и пешеход, а также пассажирка иномарки. Ее возраст не уточняется.

Ранее сообщалось, что «Опель» уходил от столкновения с другим автомобилем, но водитель не справился с маневром. Момент ДТП сняли на видео.