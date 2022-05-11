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Команда RUTUBE восстановила функционал платформы после мощной кибератаки

Игорь Нелюбин Новости, Общество

Стало известно возобновлении работы российского аналога YouTube.

По словам генерального директора Rutube Александра Моисеева, первый этап восстановления функционала соцсети успешно завершен. На ней проводят нагрузочное тестирование и доппроверку на уязвимость. Видеохостинг запустят уже сегодня. Он будет выведен во внешний контур по завершению совместных контрольных работ Positive Technologies и Rutube.

Кроме того, будет восстановлена хронология действий злоумышленника, составлен весь перечень элементов задействованной инфраструктуры, собраны данные об особенностях использованного технического инструментария. Это необходимо для того, чтобы «вычистить» злоумышленников из инфраструктуры и перекрыть им возможные пути возвращения».

Напомним, вчера в результате атаки на Rutube было поражено более 75% баз и инфраструктуры основной версии и 90% резервных копий и кластеров для восстановления баз данных. Об этом сообщила администрация сервиса. Предположительно, его взломали украинские хакеры, с начала военной спецоперации атакующие российские сайты и хостинги.

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Игорь Нелюбин