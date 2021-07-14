Комик, выступавший в котельничском ДК, стал героем проекта «вДудь»

Сергея Орлова называют писателем русской действительности. Его выступления собирают большие залы.

Вышел новый выпуск нашумевшего проекта Юрия Дудя «вДудь». Главным героем на этот раз стал комик Сергей Орлов. Молодой человек за несколько лет обрёл популярность. Его шутки о русской действительности. Сергея называют первым стендапером, который монетизировал тяжёлую судьбу. Он один из лучших в своём жанре.

В проекте Дудя герой и ведущий не просто беседовали, они отправились к Сергею на родину — в далёкий северный посёлок Депутатский (Якутия). Побеседовали о личной жизни молодого человека, его достижениях и мечтах. Конечно же ведущий спросил о заработках. Орлов раскрыл свои гонорары. Это около 200 тысяч рублей за один концерт.

А в 2018 году гонорары были в разы меньше. Стендап-комика Сергея Орлова принимал город Котельнич. Молодой человек выступал в местном доме культуры. А журналисты паблика «Типичный Котельнич» даже записали с ним небольшое интервью.