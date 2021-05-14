Комиссия Госсовета по здравоохранению обратится к региональным практикам

13 мая вечером в режиме видеоконференции состоялась комиссия Госсовета по направлению «Здравоохранение». Она должна разработать к сентябрю предложения по развитию здравоохранения – согласно посланию президента РФ Совету Федерации. В том числе по финансированию, частным инвестициям, пациентоориентированности, повышению роли регионов в оказании медуслуг.

Первый зампред кировского облправительства Дмитрий Курдюмов отметил распространенную практику оказания услуг частными медорганизациями в первичном звене здравоохранения. Однако высказался за государственный контроль над оказанием специализированной помощи в стационарах. Он также назвал важным достижением региона восстановление службы гемодиализа на базе областной больницы, что значительно повысило доступность медпомощи жителям отдаленных районов.

Следующее заседание комиссии пройдет через неделю по конкретным темам, к которым подключатся регионы. В сентябре — заседание Госсовета.