Комиссия из Москвы проверила кировский УФСИН

В УФСИН России по Кировской области состоялось совещание по подведению итогов планового инспектирования.

Комиссия центрального аппарата ФСИН из 37 специалистов работала в регионе с 15 марта по 2 апреля.

Она проверила аппарат Управления, СИЗО-1, исправительные колонии №№ 3, 11, 17, 25, 29, лечебно-исправительное учреждение №12, колонию-поселение №15, центр инженерно-технического обеспечения и вооружения, уголовно-исполнительную инспекцию с филиалами, ФКУЗ МСЧ-43 , управление по конвоированию и др.

Деятельность областного УФСИН получила удовлетворительную оценку. Были отмечены как положительные моменты, так и аспекты, которым необходимо уделить особое внимание.

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