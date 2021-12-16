Комитет Заксобрания одобрил новые правила продажи спиртного

Сегодня комитет Заксобрания Кировской области по аграрной политике и предпринимательству одобрил инициативу о запрете розничной продажи алкоголя на первых этажах жилых домов, в подвальных и цокольных помещениях.

Законопроект предложила на рассмотрение областная прокуратура. Согласно ему, исключение будет сделано только для предприятий общепита.

Как отмечают разработчики, незаконная торговля в ночное время чаще всего ведётся в магазинах формата «24 часа», которые, в основном, расположены как раз в таких помещениях.

В уходящем году только в Кирове выявлено около 300 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом спиртных напитков. Но санкции для продавцов не превышают 2 тыс. руб., а для владельцев торговых точек — 40 тыс. Выручка с лихвой перекрывает эти затраты.

По словам заместителя министра промышленности, предпринимательства и торговли Ларисы Агалаковой, ограничения коснутся и ряда федеральных сетей.

Члены комитета проголосовали за принятие законопроекта в двух чтениях.