Компания «Хольц Хаус» заключила партнерские соглашения с тремя муниципалитетами

ООО «Хольц Хаус» заключило соглашения о партнерстве еще с тремя муниципалитетами. Документы были подписаны в ходе рабочей поездки губернатора Игоря Васильева в Опаринский район.

Соглашения о социально-экономическом партнерстве с «Хольц Хаус» подписали главы трех муниципалитетов: Опаринского и Лузского муниципальных округов и Подосиновского района. В рамках документов планируется ремонт образовательных и культурных объектов в районах.

Глава региона подчеркнул, что данный документ является свидетельством того, что все программы, направленные на развитие территорий, предприятий, на сохранение рабочих мест, расширение социального партнерства, строительство дорог будут продолжены.

— Соглашение – пример эффективного сотрудничества власти и бизнеса на благо жителей области. Радует, что предприниматели заинтересованы в развитии территорий и вкладывают серьезные средства», – прокомментировал губернатор.

Гендиректор ООО «Хольц Хаус» Николай Юферев отметил, что в текущих экономических условиях предприятие продолжает работать и полностью сохранило штат и объемы производства. Социальные программы также будут сохранены. Для этого подписаны новые соглашения.