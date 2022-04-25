Кому автоматически продлят водительские удостоверения?

Эта мера коснется порядка 5 млн водителей – тех, у кого срок действия удостоверения истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.

Действие водительского удостоверения продлят автолюбителям на три года. При этом, как отмечают в правительстве РФ, документ не нужно будет менять. Изменения в базе произойдут автоматически.

Как пояснили в пресс-службе кабмина, постановление также распространяется на диагностические карты. По предварительным оценкам, мера затронет около 600 организаций.

Сотрудники ГИБДД будут принимать документы со старыми сроками и при необходимости сверять их по базе.

Напомним, все эти решения, по мнению власти, «позволят снизить нагрузку на граждан, предпринимателей и организации, сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур, что крайне важно в сложившейся экономической ситуации».

С этим согласны руководители кировских логистических организаций. По их словам, нововведение позволит не отвлекать водителей на замену удостоверений на новые и не платить за медицинские справки, что при большом количестве персонала выливается для организаций в весьма ощутимые суммы.

Автоматическое продление прав, во-первых, освободит транспортные предприятия от нагрузки, а водителей – от необходимости визитов в ГИБДД для замены документа, во-вторых, упростит логистику товаров по стране.