Конфискат в России будут отдавать малоимущим

А не уничтожать, как это происходит сейчас. Такое разумное предложение внесено в Государственную Думу РФ от активистов Народного фронта.

По их задумке операторами по сбору и распространению помощи могут стать благотворительные организации.

— Сейчас под колёса техники, уничтожающей конфискат, попадают и бытовая техника, и хорошая одежда с обувью. Всё это можно раздать нуждающимся, — считают активисты Народного фронта.

Их предложение уже поддержано некоторыми ведомствами страны. В том числе и Росимуществом. Сейчас, возможно, законопроект примут депутаты Госдумы.

— Это предложение актуально именно сейчас, когда так необходима гуманитарная помощь пострадавшим от действий националистов на освобожденных территориях Украины, — сказал руководитель центрального исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

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