Конькобежец из Кирово-Чепецка Владислав Лаптев выиграл всероссийские соревнования

Он завоевал бронзу Кубка Коломенского Кремля.

Министерство спорта и молодёжной политики Кировской области поздравляет Владислава Лаптева с победой во всероссийских стартах по конькобежному спорту. Молодой человек — житель Кирово-Чепецка.

Он принимал участие в соревнованиях «Кубок Коломенского Кремля». Состязания конькобежцев проходили в ледовой арене «Коломна» в Московской области. На них съехались спортсмены со всей страны. Участников было около 250.

Житель Кировской области выступил достойно. В дисциплине масстарт (это 10 кругов) завершил дистанцию оперативно и финишировал третьим. В результате завоевал бронзовую медаль Кубка Коломенского Кремля.

Ранее мы писали, что на кировском вокзале аплодисментами встретили спортсменов, вернувшихся из Италии.

Фото: vk.com/public193979669