Конькобежка из Кировской области заняла 4-е место в олимпийской гонке

Уроженка Кирово-Чепецка конькобежка Елизавета Голубева заняла 4-е место в командной гонке преследования. Вместе с ней за медали боролись Наталья Воронина и Евгения Лаленкова.

В борьбе за 3-е место соперницами россиянок стали голландские конькобежки. Они обогнали наших спортсменок на 1,79 секунды.

В интервью с РИА Спорт Елизавета Голубева поделилась, что была очень раздосадована поражением и не могла сдержать слез после гонки. Ранее в забеге на 1500 метров Елизавета стала седьмой.

Напомним, что Елизавета Голубева родилась в Кирово-Чепецке. Там же она начала заниматься спортом. Позже семья девушки переехала в Коломну, где Лиза продолжила спортивную карьеру. Ее тренерами стали ее родители – Ольга и Сергей Казелины. Игры-2022 стали олимпийским дебютом девушки.

Фото: www.championat.com