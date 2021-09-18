Конкуренция партий и высокая активность на участках: кировчане делятся впечатлениями о выборах

Начался второй день трехдневного голосования за депутатов Госдумы РФ, Законодательного собрания Кировской области и муниципальных представительных органов. И второй день подряд жители региона идут на избирательные участки с самого утра.

Экскурсовода Верхошижемскиого районного краеведческого музея имени А.Н. Зайцева Ирину Мамаеву наш корреспондент застал звонком в 9 утра по пути на избирательный участок.

«Вот, иду голосовать. Вчера был очень активный день на моем участке: было много избирателей с самого утра, да и после работы прилично. Мое мнение – голосовать нужно обязательно, тем более, сейчас идут выборы народных представителей сразу трех уровней. Важно, какие люди пройдут в Государственную думу, в Законодательное собрание. Конечно, наши местные выборы тоже очень важны, – рассказала Ирина. – Да, есть граждане, которые считают, что все решат и без их участия. И если они не участвуют в голосовании, то все действительно решают без них, так как они не участвуют в жизни страны, остаются в стороне. На всех выборах, в которых я участвовала, всегда было важно привлечь как можно больше людей – тех, кто неравнодушен. Ведь если человек участвует в выборах, он будет участвовать и в целом в жизни своего города или села. В этот раз представлено много партий, конкуренция большая, и мне это нравится – это настоящий выборный процесс».

Исполнительный директор агрофирмы «Немский» Сергей Корчемкин планирует проголосовать в выходные:

«Считаю, что голосовать нужно всем, и важен голос каждого. У нас конституционная страна, народ должны слышать. А как нас услышат, если мы не будем голосовать? Поэтому каждый должен отдать свой голос за того кандидата или ту партию, которым доверяет, которые будут продвигать важные для района и региона вопросы в Законодательном собрании области и Госдуме. Благо, партий у нас много, с разными мыслями и идеями – есть, из кого выбрать. А если думать, что один голос ничего не решает и что можно не участвовать в голосовании, то это путь в никуда».

Председатель Куменской районной организации ветеранов Людмила Иванцова свой выбор сделала еще вчера:

«Если человек уважает себя и свою страну, он должен ходить на такие общественно значимые мероприятия, как выборы и референдумы. Ведь они проводятся не только для государства, а в первую очередь для людей. Жить вне общества невозможно, поэтому нужно быть активным гражданином. Если человек не участвует в голосовании, то это означает, что решение за него принимает кто-то другой. Из участия каждого из нас складывается общая явка, и если гражданин не явился – он уменьшил явку. А низкую явку могут использовать против страны те, в чьих интересах продемонстрировать недоверие граждан».

Напомним, избирательные участки работают с 8:00 до 20:00 сегодня и завтра.