Конкурс на должность главы Котельничского района не состоялся

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Котельничского района, назначенный на сегодня, не состоялся.

Как сообщили «КП» в районной думе, завтра состоится её внеочередное заседание. На нём будет определена новая дата конкурса.

На должность претендуют четыре кандидата: Сергей Шумихин, преподаватель-организатор ОБЖ школы №5 г. Котельнича, Светослав Добровольский, глава администрации Высокораменского сельского поселения Шабалинского района, Алексей Маханов, генеральный директор ООО «АЛЮР», и Сергей Скурихин, глава Александровского сельского поселения Котельничского района.

Бывшая глава района Светлана Захарова подала в отставку в конце февраля.

Фото photocdn.photogoroda.com