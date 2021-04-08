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Конкурс на должность главы Котельничского района не состоялся

Вадим Шабалин Новости, Власть

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Котельничского района, назначенный на сегодня, не состоялся.

Как сообщили «КП» в районной думе, завтра состоится её внеочередное заседание. На нём будет определена новая дата конкурса.

На должность претендуют четыре кандидата: Сергей Шумихин, преподаватель-организатор ОБЖ школы №5 г. Котельнича, Светослав Добровольский, глава администрации Высокораменского сельского поселения Шабалинского района, Алексей Маханов, генеральный директор ООО «АЛЮР», и Сергей Скурихин, глава Александровского сельского поселения Котельничского района.

Бывшая глава района Светлана Захарова подала в отставку в конце февраля.

Фото photocdn.photogoroda.com

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Вадим Шабалин