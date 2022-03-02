Константин Зайнулин назначен новым директором кировского драмтеатра

Константин Зайнулин назначен новым директором Кировского областного драматического театра.

Он родился в 1988 г. в Свердловске (сейчас — Екатеринбург). Окончил Уральский государственный университет им.Горького и Московский государственный университет культуры и искусств.

В 2007-2011 гг. работал в Свердловском региональном отделении Союза театральных деятелей России, затем — в Сочинском концертно-филармоническом объединении. С 2019-го по настоящее время — директор Хабаровского краевого музыкального театра.

Автор журнала «Справочник руководителя учреждения культуры», эксперт электронной системы «Культура», обозреватель «Финансовой газеты».

Ранее мы сообщали о назначении Светланы Шиховой и.о. директора Вятской филармонии.