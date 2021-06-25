Конторы микрозаймов заплатят за нарушение прав должников

В начале июня в России приняли дополнения в административный кодекс. Поправки касаются «правил поведения» кредитных учреждений по отношению к должникам. О том, что теперь можно и нельзя, рассказало Федеральное агентство новостей.

Нововведения предполагают, что за нарушение прав россиян при попытках вернуть задолженность будут отвечать как небольшие микрофинансовые организации, так и крупные кредитные учреждения, кооперативы и ломбарды.

За нарушение закона сотрудникам этих организаций придется заплатить от 20 до 200 тысяч рублей и быть дисквалифицированными на срок от 6 месяцев до года. Юрлица могут «попасть» на полмиллиона рублей. Постановление о наказании будет выносить руководитель территориального отделения органа принудительного исполнения или его заместитель.

Напомним, что согласно поправкам взыскатель имеет право на личную встречу с должником не чаще раза в неделю. Звонки также ограничены по времени: в будни с 8 до 22 часов, в выходные с 9 до 20 часов. В день разрешено совершать не больше одного звонка, в неделю – не более двух, в месяц – не более восьми. Количество сообщений (смс и голосовых) может быть в 2 раза больше, чем звонков.

При этом взыскатель не имеет права высказывать угрозы жизни, здоровью и имуществу должника и унижать его честь и достоинство. Запрещается также оказывать психологическое давление и вводить в заблуждение на предмет последствий неуплаты долга.