Контроль за отходами: первый российский опыт

В стране создаётся государственная информационная система учёта и контроля за обращением с отходами I и II классов (ГИС ОПВК). Задача системы – информационное обеспечение деятельности по обращению с отходами I и II классов для экологически безопасного управления всей цепочкой отходов от образования до переработки во вторичную продукцию.

В нашей стране такой проект реализуется впервые. Его курирует федеральный экологический оператор.

Участниками системы станут все индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе деятельности которых образуются отходы I и II классов, операторы по обращению с данными отходами и региональные операторы по обращению с ТКО.

ГИС ОПВК – информационная платформа, в которой будет содержаться полная, достоверная и актуальная информация обо всех предприятиях, образующих отходы I и II классов, операторах по обращению с данными отходами, видах и объёмах образованных и переработанных отходов, местах накопления, лимитах на размещение и другая.

Контроль за достоверностью информации в системе будет осуществляться федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов благодаря интеграции ГИС ОПВК с другими базами данных и государственными информационными системами.

ГИС ОПВК даст возможность заключать договоры (автоматически предлагая минимально затратный вариант), делать аналитику, осуществлять контроль и производить расчёты для выстраивания оптимальной логистики. Впоследствии это станет ключевым фактором снижения себестоимости обращения с отходами I и II классов.

Внесение данных в ГИС ОПВК и заключение договоров в области обращения с отходами I и II классов в системе станет обязательным с 2022 года. Доступ будет предоставляться на безвозмездной основе.

В течение 2020 года была проработана значительная часть функционала ГИС ОПВК, началось тестирование отдельных модулей системы для обеспечения максимально комфортного перехода пользователей к работе в новых условиях. Они могут пройти регистрацию, изучить функционал личного кабинета, внести данные, оставить отзывы и предложения. В тестировании приняли участие предприятия из 46 субъектов РФ.

На сайте ФГУП «ФЭО» создан подраздел «Федеральная схема и ГИС ОПВК», где размещены нормативно-правовые акты, презентационные, методические и видеоматериалы.

Подробная информация здесь.

Справка

Федеральный экологический оператор (ФГУП «ФЭО») отвечает за создание в России комплексной системы по обращению с отходами I-II классов в составе национального проекта «Экология».

Имея статус федерального оператора по обращению с ними, ФГУП «ФЭО» создает безопасную систему управления всей цепочкой от образования отхода до его переработки во вторичную продукцию. Одним из ключевых компонентов создаваемой системы является ГИС ОПВК.

Мнение

Гульназ Талипова, эколог ООО «Комплекс «Экология Поволжья» (Татарстан):

– Мы приняли участие в тестировании системы и отправили свои отзывы. Её суть в следующем. Организация, которая образует отходы, формирует на сайте заявку на вывоз (по сути, лот), где указывает их вид, количество, место накопления, варианты подъезда к нему и т.д. Параллельно свои предложения указывают компании-транспортировщики: в какие сроки, за какую сумму и на какое предприятие они готовы увезти эти отходы. Далее проходят торги по выбору организации, чьи условия являются наиболее выгодными, после чего подписывается договор.

На тару, в которой вывозятся отходы, будет нанесён штрих-код. Его отсканируют на месте вывоза и в конечной точке – на заводе. Это очень удобно для контроля. Последним пунктом станет составление акта выполненных работ.