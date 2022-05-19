Копченая рыба, клубника, сыр от вятских фермеров

Сегодня предусмотрено множество мер поддержки для российских предпринимателей, в том числе фермеров, которые также формируют продовольственную безопасность страны.

Сегодня мы расскажем, как кировчане используют помощь государства, чтобы на наших столах были не только хлеб, молоко, масло, но и деликатесы.

Семья фермеров из Слободского

Наверняка вы или ваши знакомые уже пробовали фермерские продукты от GoodFood43. Этот бренд 2 года назад создала многодетная семья Ларионовых из города Слободского. Их копченую рыбу и сыр раскупают, как только они выкладывают пост в своей группе в «ВКонтакте» о реализации очередной партии.

Ценителей их продукции – мастерски приготовленных форели, камбалы, сома – так много, что год назад Ларионовы столкнулись с необходимостью расширять масштабы производства. Деньгами помог бюджет, предоставив их по социальному контракту. Это мера поддержка для граждан с небольшим доходом, средства (возвращать их не надо) выделяются на старт или развитие небольшого бизнеса, на переобучение с последующим трудоустройством и ростом доходов.

Максим и Марина Ларионовы получили 250 тысяч рублей и купили новую коптильную камеру. Теперь их цех выпускает до 80 кг рыбы, а 16-летний сын, раньше лишь помогавший на производстве и с упаковкой, уже пробует коптить мясо в старой камере, поменьше, и делает первые шаги в предпринимательстве.

Ларионовы решили воспользоваться еще одной мерой поддержки и приняли участие в ярмарке, которую для самозанятых проводил центр «Мой бизнес». Они организовали продажу с дегустацией, выручкой остались довольны и теперь ожидают роста очереди на заказ.

Фермеры признаются, что работают почти без выходных, с раннего утра до поздней ночи. Но продолжают строить планы на развитие, причем не только своего бизнеса.

– Мы получили 1 га земли здесь, на окраине города, — рассказывает Максим Ларионов. – На этой территории будут объединены ремесленники: будет сырный дом, коптильный дом, дом хлебопека, дом кузнеца. Смогут приезжать туристы в своеобразный агротур, своими руками попробовать сделать сыр, копчёную рыбку, которую они увезут своим друзьям, родственникам.

Грант на сыр

Как раз сейчас в России начался прием заявок на гранты «Агротуризм». Это новая мера поддержки, которая позволит россиянам сделать путешествия по стране еще интереснее, а фермерам – расширить свое дело и увеличить продажи. Государство готово предоставлять от 3 до 10 миллионов рублей на технику, вольеры для животных, строительство гостиниц.

Алексей Русских из Кирово-Чепецкого района при помощи государства получил возможность воплотить в жизнь свою идею создания сыроварни-кофейни. Он участвовал в федеральном проекте «Школа фермеров», защитил свой бизнес-план и был удостоен гранта в 345 тысяч рублей.

– Мы планируем открыть кафе, в котором за стеклянной перегородкой будет виден сам процесс варки сыров, а в помещении кафе их можно будет попробовать за чашкой кофе, — рассказал победитель. — Также мы намерены организовать доставку сырных тарелок на банкеты.

Миллионы на овсяное печенье

«Агростартап» — еще один грант, его предоставляют за счет регионального бюджета. Получить можно несколько миллионов рублей (в зависимости от направления деятельности). Буквально на днях, после майских праздников, были определены очередные победители конкурсного отбора для получения гранта. Так, 3 млн рублей получит Юрий Талалаев из Яранского района. Он задумал выкупить здания бывшего молочного комбината, чтобы наладить производство муки, а в дальнейшем — овсяного печенья.

А Сергей Южанин получит на технику для своего тепличного хозяйства в Слободском районе, где он планирует выращивать не только привычные огурцы и помидоры, но также перец, клубнику и малину, за производство которых отечественные компании берутся нечасто.

Также в Кировской области есть гранты на развитие семейных фермерских хозяйств. В апреле 2022 года от 12 до 19 миллионов рублей получили три фермера из Яранска, Арбажа и Немы на пятилетние планы в сфере молочного животноводства и растениеводства.