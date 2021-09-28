Корги из Кировской области назван самым красивым псом России

Это стало известно во время бала, который организовали в Подмосковье.

На протяжении последних трёх лет в нашей стране проходит одно из самых милых торжественных мероприятий. В Подмосковье организуют бал для собак породы корги. «Корги-бал» привлекает внимание собачников по всей страны. На днях состоялся очередной праздник.

Корги считаются любимцами английской королевы. 28 лет назад породу привезли в Россию. С тех пор эти животные покорили сердца жителей. Питомники расположены по всей стране. В том числе и в Кировской области.

В результате именно животное, которое родилось в нашем местном питомнике и заслужило титул короля «Корги-бала». Выходец из Кировской области назван самым красивым псом корги в России. Как отметили организаторы, наивысшую оценку корги получил за свою харизму.

Во время мероприятия собаки участвовали в дефиле, демонстрировали спортивные навыки. Владельцы корги постарались нарядить питомцев в самые изобретательные наряды. Участники бала получили подарки и приятные впечатления от встречи.

Фото: yandex.ru