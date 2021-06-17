Корм DiscusFood — полноценное здоровое питание для дискусов

Аквариум — стильная деталь интерьера и один из способов снятия психологического напряжения. Особенно эффектно смотрятся крупные, солидные рыбы с красивым окрасом, такие как дискусы.

Эти рыбы не агрессивны, отличаются величественным видом и плавностью движений. Их можно содержать вместе со стайкой неонов, небольшими сомиками — другие виды могут причинить вред робким красавцам.

Что касается корма, то лучший вариант — купить дискус фуд и не иметь проблем со здоровьем и развитием этих нежных рыб. Готовая полноценная, сбалансированная еда — это гарантия как хорошего состояния дискусов, возможности их размножения, так и чистоты аквариума.

Чем питаются дискусы

В дикой природе эти рыбы едят преимущественно животную пищу:

личинок комаров и мух;

мелких рачков (пресноводных креветок);

небольших червей.

Также им необходима пища растительного происхождения, но в минимальных количествах.

В домашних условиях обеспечить дискусам полноценный рацион (кормить рыбок нужно регулярно, 2-3 раза в день), в котором будет все необходимое для жизни, довольно сложно, так как придется потратить немало времени, денег и сил, чтобы сделать по-настоящему качественный корм. Как пример, один из популярных рецептов:

говяжье сердце (очищенное от пленок, жира и т. д.) — 600 г;

мороженные креветки — 100 г;

кальмары — 100 г;

замороженная морская рыба — 100 г;

печень теленка — 50 г;

замороженный циклоп (красный) — 50 г;

петрушка, шпинат, салат — по пучку;

перец болгарский — 1 шт.;

морковный сок — 3 ст. л.;

ундевид/другие поливитамины (истолченные в порошок) — 1-2 таблетки.

Все (кроме витаминов и сока) перемалывается в мясорубке. Измельченные таблетки растворяют в морковном соке и добавляют в фарш. После этого получившуюся смесь перемешивают миксером, делят на порции и замораживают.

Изготовление домашнего корма — дело хлопотное и долгое. Кроме того, дискусам этого недостаточно — для нормальной жизни, а тем более для размножения необходимо подкармливать их живым кормом. Но, и мотыль, и трубочник (часто вызывает у этих рыб бесплодие) несут опасность — довольно много аквариумистов лишились своих питомцев из-за занесенной с ними инфекции.

К счастью, сейчас есть альтернатива — профессиональный высококачественный корм для дискусов DiscusFood.

Преимущества кормов DiscusFood

Это продукция относится к классу премиум и подходит для питания дискусов всех возрастов. Выпускается в нескольких вариантах:

Гранулы. Имеют сбалансированный состав, их не нужно замачивать. Гранулы опускаются на дно и не загрязняют аквариум.

Хлопья. Долго хранятся, не теряя питательной ценности. Это дополнительный корм, который насыщает рыб витаминами, благотворно влияет на пищеварение.

Паста. Повседневный корм (создается на основе говяжьего сердца), содержит все необходимые питательные вещества и минералы.

Для поддержки рыб в период нереста, для кормящих родителей (дискусы кормят своих мальков специальным кожным секретом целых 14 дней) желательно использовать дополнительную подкормку — витамины и БАДы бренда DiscusFood.

Корма премиального класса сберегут не только ваши деньги и время, но и сохранят здоровье и красоту ваших дискусов.