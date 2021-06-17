Корм DiscusFood — полноценное здоровое питание для дискусов

Аквариум — стильная деталь интерьера и один из способов снятия психологического напряжения. Особенно эффектно смотрятся крупные, солидные рыбы с красивым окрасом, такие как дискусы.
Эти рыбы не агрессивны, отличаются величественным видом и плавностью движений. Их можно содержать вместе со стайкой неонов, небольшими сомиками — другие виды могут причинить вред робким красавцам.
Что касается корма, то лучший вариант — купить дискус фуд и не иметь проблем со здоровьем и развитием этих нежных рыб. Готовая полноценная, сбалансированная еда — это гарантия как хорошего состояния дискусов, возможности их размножения, так и чистоты аквариума.
Чем питаются дискусы
В дикой природе эти рыбы едят преимущественно животную пищу:
- личинок комаров и мух;
- мелких рачков (пресноводных креветок);
- небольших червей.
Также им необходима пища растительного происхождения, но в минимальных количествах.
В домашних условиях обеспечить дискусам полноценный рацион (кормить рыбок нужно регулярно, 2-3 раза в день), в котором будет все необходимое для жизни, довольно сложно, так как придется потратить немало времени, денег и сил, чтобы сделать по-настоящему качественный корм. Как пример, один из популярных рецептов:
- говяжье сердце (очищенное от пленок, жира и т. д.) — 600 г;
- мороженные креветки — 100 г;
- кальмары — 100 г;
- замороженная морская рыба — 100 г;
- печень теленка — 50 г;
- замороженный циклоп (красный) — 50 г;
- петрушка, шпинат, салат — по пучку;
- перец болгарский — 1 шт.;
- морковный сок — 3 ст. л.;
- ундевид/другие поливитамины (истолченные в порошок) — 1-2 таблетки.
Все (кроме витаминов и сока) перемалывается в мясорубке. Измельченные таблетки растворяют в морковном соке и добавляют в фарш. После этого получившуюся смесь перемешивают миксером, делят на порции и замораживают.
Изготовление домашнего корма — дело хлопотное и долгое. Кроме того, дискусам этого недостаточно — для нормальной жизни, а тем более для размножения необходимо подкармливать их живым кормом. Но, и мотыль, и трубочник (часто вызывает у этих рыб бесплодие) несут опасность — довольно много аквариумистов лишились своих питомцев из-за занесенной с ними инфекции.
К счастью, сейчас есть альтернатива — профессиональный высококачественный корм для дискусов DiscusFood.
Преимущества кормов DiscusFood
Это продукция относится к классу премиум и подходит для питания дискусов всех возрастов. Выпускается в нескольких вариантах:
- Гранулы. Имеют сбалансированный состав, их не нужно замачивать. Гранулы опускаются на дно и не загрязняют аквариум.
- Хлопья. Долго хранятся, не теряя питательной ценности. Это дополнительный корм, который насыщает рыб витаминами, благотворно влияет на пищеварение.
- Паста. Повседневный корм (создается на основе говяжьего сердца), содержит все необходимые питательные вещества и минералы.
Для поддержки рыб в период нереста, для кормящих родителей (дискусы кормят своих мальков специальным кожным секретом целых 14 дней) желательно использовать дополнительную подкормку — витамины и БАДы бренда DiscusFood.
Корма премиального класса сберегут не только ваши деньги и время, но и сохранят здоровье и красоту ваших дискусов.