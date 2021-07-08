Кормозаготовка в Кировской области приближается к экватору

Незначительное отставание объема заготовленного корма от уровня 2020-го связано с аномально жарким летом и недостатком влаги.

В сельскохозпредприятиях Кировской области продолжается кормозаготовка на зимне-стойловый период 2021-2022 годов. На сегодняшний день травы скошены на площади 164,3 тыс. га, что составляет 43% от плановой площади (на аналогичную дату прошлого года – 160,6 тыс. га или 44%).

Заготовлено 160,8 тыс. тонн сенажа – 35% от планового объема (на аналогичную дату прошлого года – 209,4 тыс. тонн или 48%), в том числе сенажа в упаковке – 17,8 тыс. тонн (на аналогичную дату прошлого года – 10,3 тыс. тонн).

Зеленой массы для приготовления силоса заготовлено 835,1 тыс. тонн или 44% от плана (на аналогичную дату прошлого года – 922 тыс. тонн или 50%). Сена заготовлено 43,3 тыс. тонн или 21% от плана (на аналогичную дату прошлого года – 47,6 тыс. тонн или 23%).

В целом по сельскохозяйственным организациям области заготовлено по 12,9 центнера кормовых единиц на одну условную голову скота, что составляет 39% от планового уровня (на аналогичную дату прошлого года – 14,2 ц. к. ед. или 45%).