Королева Великобритании оценила янтарный портрет кировчанина

Королева Великобритании Елизавета II оценила портрет императрицы Екатерины II, который сделал из янтаря житель Кирова. Об этом сообщает ГТРК «Вятка».

Вадим Бакулин занимается художественной обработкой янтаря уже много лет. Он делает из окаменевшей смолы фигуры и картины.

Первой масштабной работой Вадима стал портрет российской императрицы Екатерины II. Фото картины мастер разослал во все крупные мировые музеи. Портрет императрицы в янтаре увидела британская королева Елизавета II и написала кировчанину письмо с восторженным отзывом. Сейчас картина продается на «Авито» за 600 миллионов рублей.

Работать с янтарем Вадим Бакулин начал после того, как посетил Янтарную комнату в Екатерининском дворце. Кировчанин, тогда машинист поезда, настолько впечатлился, что начал изучать литературу про янтарь, а затем поехал в Калининград, где добывают этот камень.

Вадим научился обрабатывать янтарь, обустроил свою мастерскую и уже несколько лет создает янтарные шедевры. Некоторые из них выставлены на «Авито». В соцсетях у кировчанина есть группа «Янтарная комната Бакулина», где выложены его работы.

Сейчас Вадим работает над портретом Михаила Романова, первого русского царя из династии Романовых. Закончить работу мастер планирует через 3 месяца. Это время уйдет на украшение царского кафтана и головного убора драгоценными камнями.

В работе янтарному мастеру помогают жена и дети – маленькая Даша и 19-летний Даниил. Даша сортирует кусочки янтаря по размеру и цвету, а Даниил режет камень на тонкие пластины. Затем они полируются и приклеиваются на картину.

Когда на янтарь попадает свет, картины буквально «оживают», начиная играть яркими красками.

— Это магический светлый камень. Когда находишься возле него, спокойствие и радость на душе, — говорит Вадим.

В планах мастера – сделать из янтаря портреты всех царственных особ, правивших нашей страной, и устроить персональную выставку. А еще Вадим очень хочет создать в Кирове свою Янтарную комнату, чтобы все жители и гости города могли вживую почувствовать обаяние «солнечного камня».