Коронавирус может закрыть границы между регионами

Новые меры борьбы с коронавирусной инфекцией могут быть приняты в России.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил обсудить ограничение передвижения россиян между регионами и внутри них.

— Вторая волна показывает, что возникающие очаги внутри страны требуют рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов для того, чтобы ограничить распространение инфекции, — сказал глава Минздрава.

По мнению Михаила Мурашко, ограничения нужны, пока не появится возможность фармацевтически влиять на эпидемический процесс. До этого, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей, придется использовать ограничительные меры.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал жителям страны отказаться от зарубежных поездок, новогодних корпоративов и провести праздники в кругу семьи без традиционных походов в гости. Соблюдение всех требований профилактики коронавируса поможет избежать новых ограничений.

Между тем, в Кирове уже на этой неделе начинается вакцинация от коронавируса. Как встать в очередь на вакцину и кому сделают прививки в первую очередь, читайте здесь.