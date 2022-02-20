Коронавирус на Вятке: за сутки 1952 заболевших и три умерших

Оперативный штаб Кировской области обновил статистику по заболеваемости коронавирусом.

Согласно его информации, за минувшие сутки число зараженных выросло на 1952 человека, выписаны здоровыми 447. Скорая помощь выезжала на 2002 вызова, врачи получили 8358, из них более 5100 от пациентов с COVID-19. Выполнено 571 исследование на томографах.

В стационарах лечатся 4081 пациент с коронавирусом, амбулаторно 25535. 201 лежит в реанимации, в том числе 34 на ИВЛ. За сутки умерли трое, общее число жертв ковида в области составило 868, сообщает сайт Стопкоронавирус.рф.

Ранее мы сообщали актуальный график работы пунктов вакцинации на февраль.